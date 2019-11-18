陳聰堯現場創作，吸引民眾駐足圍觀。（陳淑娥攝）

出生在台中市梧棲的教授陳聰堯，曾是職業軍人，他在卸甲後，除專注於機械設計工程實務外，也愛書法與中西方繪畫藝術；陳聰堯結合詩、書、畫，即日起在大甲裕珍馨三寶文化館展出「歸鄉－陳聰堯詩書畫創作個展」，將帶給大眾耳目一新的視覺享受。

陳聰堯從小在海邊長大，國中時期，假日就隨父親出海幫忙漁作，美麗萬變的海是孕育繪畫寫作的介質，在漁忙中探索水的變化，在灘岸上觀看天際瑰麗的晚霞，大地景象精采變化的繽紛色彩，讓陳聰堯置身在浩瀚無際的大地，並孕養出無比的創造力及無極限的靈感。

陳聰堯曾經是職業軍人，卸甲後，除專注於機械設計工程實務外，也愛書法與中西方繪畫藝術；1988年開始專心鑽研學習書法藝術，更利用假日投入社區書法與繪畫藝術的推廣，初期以教授兒童為主，1996年開辦成人書畫班並在各大院校開授跨領域藝術教學。

陳聰堯在2012年暑假開始重拾書包，再度進入學院殿堂，學習詩詞創作與研究；數年來四言、五言、七言、詞選等已超過5000首作品，他希望藝術與生活相互結合，2014年起開始大膽嘗試詩、書、畫、樂跨領域藝術的教學，用音樂淨化心境配合心理教學，讓原本枯燥無味的詩詞書法，結合繪畫藝術轉化成輕鬆快樂的事；不僅陶冶心性又涵養品德，拓展視野並增進學習興趣，讓人的溫度與藝術落實在生活中！

「歸鄉－陳聰堯詩書畫創作個展」共有57件作品，也是陳聰堯在故鄉台中的第一次個人創作展；其中「堯的詩集楓橋夜泊」，以41首七言絕句所組成，應用古詩的平聲韻、切韻唐韻、雙聲疊韻等格律而作。

為何叫「歸鄉」？陳聰堯說，台中是他生長的地方，每逢楓紅荻白、落葉繽紛的季節，離鄉遊子最想的是落葉歸根，他想以現代人的思維、表現傳統文學與傳達現代跨領域藝術，以傳統內斂與現代的絢爛，用不同的技法表現詩書畫樂跨領域藝術。

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，陳聰堯教授創作令人耳目一新，不只有書畫，還結合自己的詩，讓看畫展也是一趟品文學之旅，歡迎有興趣鄉親即日起至12月28日止，把握時間前往欣賞！

(中時 )