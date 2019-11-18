林志玲17日和AKIRA舉辦世紀婚宴。(圖／本報系資料照)

林志玲17日和AKIRA舉辦世紀婚宴，與她情纏多年的言承旭，被媒體爆出情緒不穩，對此，好友、綜藝天王吳宗憲也說話了，似乎知道隱情。

《聯合報》17日報導，言承旭友人透露，他在林志玲婚禮當天神隱，最近也情緒不穩，還對身邊助理發了小脾氣，對此，和他私交甚篤的吳宗憲，今(18日)出席《趣你的娛樂》開播記者會時被問到此事，他表示「這個我不能說，會傷到人。」

吳宗憲一改過去有話直說的個性，僅透露很久沒和言承旭見面和聯絡，表示真的不能說，似乎知道其中隱情。

(中時電子報)