道奇新秀投手卡特(James Carter)在打了幾年1A之後，去年帶著5.06的自責分率悲傷地走進教練辦公室，他決定放棄自己的棒球夢。然而跟一般人不同的是，卡特長得非常帥，事實上是帥到爆炸了，他身高190公分、體重83公斤，俊美的臉龐就連男人也會忍不住多看兩眼。

1年之後，卡特被W雜誌評選為「紐約時尚周最辣的男模」，就連美國球迷也感嘆「人生中還有比長得超級無敵帥更重要的事嗎？」卡特這麼帥，除非他擁有韋藍德的身手，不然站在投手丘簡直太浪費了。

卡特這麼帥是有原因的，相信是來自他外婆的基因，他阿姨就是時尚界有名的超模克莉絲蒂特林頓(Christy Turlington)。克莉絲蒂90年代紅遍全球，擔任Calvin Klein代言人長達20年。卡特學生時期打棒球時，阿姨來幫他加油，嚇壞同學們的家長，「為什麼超模克莉絲蒂會在這裡出現？」卡特為了宣揚自己的優秀血統，把姓氏也改成了特林頓，全名詹姆斯卡特特林頓(James Carter Turlington)。

投手時代的卡特體重最高達到97公斤，轉行之後減重為77公斤，過著備受寵愛的男模生活，但他仍想念當投手的日子。「那幾年並不好過，但我很喜歡小聯盟，我有些最好的朋友都來自那裡。我因為傷勢而無法全力投球，不過我至今仍愛著棒球。」

(中時電子報)