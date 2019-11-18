國民黨第一版不分區立委名單引來各界負評，就連自家人也不挺，黨主席吳敦義迫於壓力下，召開臨時中常會，並於16日再經中全會投票，前陸委會副主委張顯耀確定剔除，但許多人留任仍遭批評。對此，資深媒體人趙少康驚爆，有內部人士跟他說，這個投票有很多問題，因為沒有公開唱票和投票，非常奇怪，令人摸不著頭緒。

趙少康今在《YahooTV一起看》的網路節目「鄉民來衝康」中表示，他聽裡面的人說，中全會投票後，沒有公開唱票也沒有公開計票，就是裡面在開會，外面自己計算，算完就公布名單出來，這很奇怪，一般開票不是要有人監票、唱票和計票，都沒有！

趙少康接著表示，後補中央委員能夠選非常奇怪，怎麼後補的可以去投票？趙少康接著道出原委，國民黨有210個中央委員，有105個後補，後補是正取的一半，那天215個只有130幾個出席，所以就把後補的50幾個找來投票！

而且這個投票也很奇怪，趙少康直言，就是「不過要超過一半」才叫不過，可是通常是「過要超過一半」啊！什麼時候有選舉是「不過超過一半」才刷掉！就是因為出席人太少，就是怕出席的人太少，很容易就被刪掉！所以這個投票真的問題非常多，趙少康嘆氣，一個大黨應該要開大門走大路才是。

(中時電子報)