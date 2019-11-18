香港警方試圖進入反送中示威者聚集的理工大學，造成不少學生受傷。蔡英文競選連任發言人顏若芳今天表示，學校是知識傳承與保存的殿堂，校內也只是學生，不應如此暴力對待。

小英發言人自製直播節目《一起吃早餐》今天邀請到新竹市立委候選人鄭宏輝對談，昨晚在自由廣場舉辦的撐香港演唱會，小英總統也透過臉書分享實況，現場擠滿人潮都是透過網路號召，自發而來。

針對港警在理工大學與示威者爆發衝突，，顏若芳呼籲，港府應回歸理性，傾聽人民的聲音和訴求，學校是知識傳承與保存的殿堂，校內也只是學生，不應如此暴力對待。

鄭宏輝接著表示，中國毀滅香港民主自由，我們要非常小心，下一個可能就輪到台灣。他請大家明年用選票守護台灣，守護民主自由的生活方式，同時呼籲國際社會一起撐香港，一起守護普世價值。

小英發言人阮昭雄也酸國民黨總統參選人韓國瑜，許多政見都說不清楚、講不明白，房子坪數竟會變大令人匪夷所思。此外，財產申報的資訊監察院與國家圖書館都有公開，完全和國家機器無關。

反觀蔡政府，阮昭雄指出，執政團隊的托幼托育補助，減輕年輕父母負擔，小英政府都有持續進行，並非空頭支票，經費從兩億百到六百億，對嬰幼兒生活與教育上的照顧都在努力，具體作為與執行方式大家都看得見。不只是喊口號，小英政府是會做事的政府。

顏若芳也補充網友的留言表示，托幼托育補助是非常棒的政策，妥善照顧下一代，減輕年輕父母負擔，小英政府真的會做事，真心為台灣著想。

(工商 )