羅浚濱／竹縣報導

竹北市平均每3千個孩子才能分到1座鞦韆，萬人分1座沙坑！還我特色公園行動聯盟（特公盟）18日帶著小朋友到縣府大門前舉牌陳情，提出5大訴求要求縣府落實兒童遊戲權。縣府表示，未來新建或改善公園時，會設置共融式遊戲場。

「竹北要特色公園」「縣長阿公請傾聽小孩的心聲」小朋友分持標語，在家長陪同下到縣府大門陳情。特公盟理事長林亞玫說，各縣市政府都在特動特色公園，新建滑梯、攀爬網有挑戰性與安全性，政府不該以安全為名，剝奪兒童的遊戲權。

家長楊怡青指竹北有特色又好玩的僅有繩索公園和兒俗稱骨頭滑梯的兒十公園，但相繼被拆除，縣府明年預算不見任何公園遊戲空間建設維費和規畫，明顯漠視兒童遊戲與肢體需求發展。特公盟並提出推動親子與兒童發展專宣參與遊戲場規畫等5大訴求。

縣府產發處副處長姜禮仙回應說，繩索公園因攀爬遊具檢測判定為不合格有安全疑慮，竹北市公所先做拆除避免小朋友遊玩導致受傷，市公所將辦理後續規畫及施工；骨頭公園配合停六停車場立體化工程拆除，也有規畫公園復舊改善工程。

姜禮仙指出，縣府和各鄉鎮市公所未來在新建或改善既有公園時，會評估公園環境及經費積極規畫共融式遊戲場特色公園。

目前，縣府規畫的國際AI智慧園區，以1800萬元規畫設計的綠能公園（公15）景觀工程，建置有共融式遊戲場，預計明年2月開工10月完工，歡迎相關公民團體、家長及小朋友提供具體建言，將納入規畫參考。

(中時 )