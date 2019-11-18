台北市信義區16日盛大舉辦「寶可夢列隊遊行」，吸引數千名男女老少的粉絲前往夾到等待，但出乎意料的是，他們等到的竟然只有三隻皮卡丘。（摘自日比谷公園臉書）

台北市信義區16日盛大舉辦「寶可夢列隊遊行」，吸引數千名男女老少的粉絲前往夾到等待，但出乎意料的是，他們等到的竟然只有三隻皮卡丘。（吳康瑋攝）

你有沒有看錯？這也叫做皮卡丘遊行嗎？台北市信義區16日盛大舉辦「寶可夢列隊遊行」，吸引數千名男女老少的粉絲前往夾到等待，更有的家長帶小孩提早2、3個小時前來現場卡位，隨著震耳欲聾的主題曲響起，粉絲們紛紛引頸期盼的墊起腳尖來找尋那可愛的身影，但出乎意料的是，他們等到的竟然只有三隻皮卡丘，形單影隻的緩步前進。

就在今年8月橫濱的一場皮卡丘嘉年華大遊行，就邀請到近百隻的皮卡丘聚集列隊遊行，還與數十隻的「伊布」玩偶尬舞，熱鬧萬分，現場甚至還有皮卡丘的周邊商品、帽子與皮卡丘主題的水陸兩用車，既豐富又有趣，現場民眾經記者訪問，提出不少的質疑，更直言說，皮卡丘遊行「搬到台灣後，怎麼變這麼弱！」

精靈寶可夢是一個由任天堂於1663年發行的一款遊戲，其中又以主角的搭檔「皮卡丘」最為大眾喜愛，在最近任天堂發行了最新一代的「寶可夢-劍與盾」，更引起寶可夢迷的熱烈討論。任天堂公司也藉機在信義區舉辦一系列的「寶可夢系列活動」及遊行，但在粉絲們心裡所幻想的「寶可夢列隊遊行」，跟現場看到的落差太大，不只大人，連參加遊行的孩童都拉著家人的衣角問「怎麼這樣子就沒了？」。現場更紛紛有民眾難掩失落的神情大聲說「怎麼只有這樣？」、「我等了3個小時欸」「還我皮卡丘」等。

(中時 )