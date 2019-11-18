台鐵花蓮站緊急啟動應變辦法，利用小白板等方式告知旅客乘車資訊。（民眾提供／王昱凱花蓮傳真）

斥資9億的花蓮新車站又出包！站內電子看板18日一早傳故障，導致班次、月台與時間資訊無法查訊，令旅客們亂成一團。台鐵站長林德香表示，目前已聯繫廠商處理，並啟動緊急應變，加強班次廣播，並已小白板作為臨時班次顯示窗口，提供旅客查閱。

花蓮車站自去年10月啟用後，短短不到一年就傳出電扶梯損壞，沒想到本日上午9時許又發現電子看板故障，剪票口上方電子看板一片漆黑，讓進站旅客對於乘坐班次發車月台一頭霧水，焦急的尋找站務人員尋求幫助，深怕走錯月台導致錯過車班，讓本就繁忙的花蓮車站更顯慌亂。

林德香表示，故障截至下午3時許仍未排除，目前已聯繫廠商，初步懷疑是線路訊號導致故障，或是電子IC版損壞，由於購票處與剪票處屬同一系統，卻只有剪票處傳出問題，詳細原因仍待調查，但初步排除人為網路惡意攻擊。

林德香提到，剪票處已有專人驗票，並告知每一位乘客乘車月台，同時於站內加強語音廣播，並委派同仁繪製小白板，詳述車次、時間與發車月台等資訊，置於剪票口，代替電子看板，作為臨時資訊查閱處，對於後續乘車旅客影響不大。

(中時 )