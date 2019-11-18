海線立委陳超明在苗栗縣長徐耀昌等人的陪同下，完成登記。（何冠嫻攝）

藍營展團結氣勢，陪同立委陳超明登記參選，向選民請求票投國民黨。（何冠嫻攝）

陳超明發表16項政見，縣長徐耀昌幫忙拿講稿，展現好交情。（何冠嫻攝）

國民黨展現團結氣勢 陳超明爭取連任

海線立委陳超明爭取連任，18日與300多位支持者從英才夜市步行至中正堂登記，沿途高喊口號，加油聲不絕於耳聲勢浩大。

苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、苗栗縣議會議長鍾東錦等人18日陪同完成登記，國民黨籍鄉鎮市長與議員也現身力挺，高呼當選，支持國民黨讓韓國瑜當選總統，國會席次拚過半。

陳超明18日發表16項政見，分別為0-6歲幼兒國家幫忙養、成立專責單位投入兒少反毒防毒、維護中華民國主權堅持自由民主、堅持九二共識一中各表以穩定兩岸發展、敦促政府爭取在台設立聯合國機構、修正民進黨強推的不當修法、監督政府不當介入媒體、修改國營事業管理法、不當超徵稅收應還稅於民、加強技職教育及雙語教學、.擴大獎勵非六都縣市都市更新及危老重建、加速公共設施保留地解編與徵收、推動森林法及水土保持法修法、因地制宜成立農業專區、修改財政收支劃分法、為苗栗建設繁榮發展鞠躬盡瘁。

面對海線立委對手，陳超明指出，雖年經就是本錢，但不一定有智慧，智慧需靠知識與經驗累積，並說自己的選舉拚勁比他們還要年輕，懇請選民不要認為年輕就是全部，需要經過磨練與學習，增長智慧。

(中時 )