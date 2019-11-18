一名38歲陳姓藥頭與國外走私販毒集團合作，多次從泰國以郵包方式走私海洛因來台，陳男為了躲避刑責，特別雇用一名林姓大學生，以每次約3千元代價負責領取包裹，2年來林男樂於替陳姓藥頭打工跑腿，已領取毒包裹多次，約賺進15萬元，但林男月前在領取藏有13公斤海洛因的乳膠枕頭國際郵包時遭逮，遭判15年徒刑，讓他大喊後悔也來不及，陳男事後也落網，遭判16年6月。

根據判決書指出，陳男是一名中部地區大藥頭，與境外走私販毒集團的成員「阿勇」掛勾合作，販毒集團於2017年起，就多次透過國際郵包運毒回台，但陳男為了防止遭到警調發覺，雇用中部地區一名林姓大學生，以每次3千元代價替他跑腿領取包裹，試圖建立斷點。

林姓大學生1年多來，前後多次跑腿賺進約15萬元。但2017年11月間，陳嫌又在泰國購買13公斤多的海洛因，分裝成14小包，再各藏於14個乳膠枕內，分為3箱裝成包裹，以國際快捷包裹郵寄到台灣。

林姓大學生在陳男指揮下，到指定的大樓管理室領取包裹，並偽簽姓名。法務部調查局航業調查處的調查員埋伏，在林男搭計程車前往與陳男會合時，先後將兩人逮捕到案。

法官以陳男等透過國際快捷郵包夾方式，自泰國運輸高純度且大量毒品進入我國境內，如流入市面將造成毒品氾濫，依違反毒品危害防制條例將林姓大學生判刑15年，陳男則判16年6月。

(中時電子報)