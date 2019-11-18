雖然美國近期對韓日續簽軍情協定一再施壓，南韓國防部長官鄭景斗昨天表示，韓日在軍情協定問題仍處於沒有交集的「平行線」狀態。

南韓聯合新聞通訊社指出，鄭景斗於17日下午在泰國曼谷召開記者會表示，美方認為軍情協定具有重要的韓美同盟象徵意義和戰略價值，因此不斷針對續簽軍情協定向韓日兩國大力施壓，以維持韓美日安全合作。

「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）將在22日子夜期效終止。

鄭景斗表示，據我所知，美國正在不斷向日本釋放信號，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）也在當天舉行的韓美日防長會議，呼籲韓日防長向政府轉達美方的上述立場，力爭兩國續簽軍情協定。

被問及這次韓日和韓美日防長會議、日方立場是否有變化時，鄭景斗表示，日方並未明確表態，韓日在軍情協定問題仍處於沒有交集的「平行線」狀態。

鄭景斗說，這個問題需由兩國政府協商解決，雙方也正針對這個問題進行大量外交層面的工作，兩國防長也期待這些協商能夠取得積極進展。

對於雙方在高階官員會談後仍無法取得突破、軍情協定是否就終止的提問，鄭景斗說，雖然不希望發生令人遺憾的事情，但目前並未出現任何轉機，雙方正在全面進行外交努力。

報導也指出，對於韓美兩國17日在國防部長會談，商定推遲聯合空中演習一事，鄭景斗表示，韓美原計畫從18日起各自進行空演，並針對必要部分實施聯演；不過考慮當前正處於敦促北韓重返對話的重要時期等因素，韓美決定推遲聯演。

另外，鄭景斗今天在泰國出席國際防務展並訪問南韓企業展館。他還將在當地出席東協防長擴大會議，向各國說明南韓政府為構築朝鮮半島和平機制所做的努力。

(中央社)