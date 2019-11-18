「60多歲爬樓梯時開始覺得膝蓋會痛，檢查後才知道自己有退化性關節炎。」73歲的陳阿姨說，自己很注重關節保養，早在50歲起就開始吃相關保健品，結果卻仍是如此。「白白吃了將近十年，還浪費一大筆錢！」

新光醫院骨科醫師陳政光說，「很多患者都會吃相關保健品，其實研究顯示效果跟安慰劑相差不多。」陳政光說，想要保養膝關節，不如減少錯誤姿勢、增加肌力還比較有效。

新光醫院骨科醫師陳政光表示，只要活得夠久，每個人都會面臨關節問題。（圖／陳政光醫師提供）

此外，相較之下，女性比男性更容易有退化性關節炎問題。中華民國關節鏡及膝關節醫學會監事釋高上主任說，「女性罹患退化性關節炎的比例是男性的2~3倍，而遺傳也非常相關。」釋高上說，可能是因為女性常整理家務、照顧孩子，如果姿勢錯誤就會增加膝關節的壓力，例如跪地、屈膝等。另外，近年十分流行的「深蹲」，最好在教練指導下進行，以免姿勢錯誤也會傷膝蓋。

運動少不利膝蓋健康，但運動激烈或姿勢錯誤更糟糕，釋高上說，許多運動選手30多歲就有退化性關節炎，「例如打籃球急停急煞、柔道選手支撐壓力大又摔來摔去，膝關節就退化非常快。」

打籃球常發生的十字韌帶受傷，容易使退化性關節炎提早發生。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)