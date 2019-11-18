陳俊雄／台北報導

「蔡賴配」幕後有祕辛？台北市議員王鴻薇18日表示，原來消沈出走的賴清德再回到舞台中心，不是因為雙方有共同理念，而是有各自算計、各懷鬼胎，而賴清德也藉此取得了2024的準門票，「柯文哲、郭台銘大概可以開始準備了」。

蔡英文17日宣布副手為前行政院長賴清德後，確定民進黨的兩個太陽正式出征，但對比初選的廝殺，和賴清德在宣布記者會上凝重的表情，也讓外界質疑蔡賴配是否另有隱情。

台北市議員王鴻薇認為，蔡賴配千呼萬喚始出來，原來消沈出走的賴清德再回到舞台中心，不是因為他與蔡英文有共同理念，而是有各自算計、各懷鬼胎，蔡賴合不合，就要看他們怎麼演下去。

王鴻薇進一步解釋，為了順利取大位，蔡英文當然要安撫獨派，從追假學歷到阿扁叫囂，都可發現獨派手腳與影子不斷，即使可能影響選票有限，但是這份不安撫終究芒刺在背，讓英派不得不有所妥協，找上賴清德擔任副手安撫獨派勢力。

至於賴清德當然要把握副手契機，他不但是台獨金童，還要鞏固太子地位，怎麼算都划算。王鴻薇指出，不論蔡英文能不能連任，賴清德都已藉此取得2024的準門票。對心繫2024的柯文哲、郭台銘二人而言，賴清德顯然是4年後的對手，郭柯「大概可以開始準備了」。

(中時 )