國民黨總統候選人韓國瑜今（18）日登記參選，他於登記後接受媒體聯訪表示，這段時間以來，自己不斷呼籲海內外的僑胞朋友，2020年選舉務必返臺投票，這次大選關乎著中華民國的生死存亡，全球華人都有責任，希望海外的朋友大家踴躍回到臺灣，投下神聖的一票。

被問到民調落後的問題，韓國瑜笑說「大家都問我會不會憂愁滿面，但我笑得口角春風、而且笑得這麼燦爛」，民進黨傻傻的老是迷惑在「得民調得天下」，但我完全不一樣，我認為得民心得天下。

韓國瑜表示，請大家仔細看所有造勢場合，到蔡英文場合的民眾是「等一個便當」，而韓國瑜的場合是「等一個人」。韓國瑜認為，如果臺灣人民現在過得非常快樂幸福、充滿快樂及陽光，保證蔡英文會連任；但如果大家現在過得很辛苦、害怕未來，「保證韓國瑜當選」。

對於外界關心漢子、燕子跟禿子的合作狀況，韓國瑜表示，請大家不用擔心，三個人的感情非常堅定、絕對不會受到傷害。「我們有更神聖的目標，這場選舉關切到2300萬同胞的生死存亡、安居樂業，等時機成熟自然會跟大家報告」。相信隨著選戰一天天逼近，大家都會團結起來，「我有高度的信心」。

(工商 )