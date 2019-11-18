台中世界花博會主場館之一的花舞館造價高達8億1000餘萬元，但花博會結束迄今，場館都處於閉館養蚊子的狀態，市議員林祈烽質疑，觀旅局在今年辦了2次招商說明會，但都沒傳出招商有成的好消息，花舞館是不是會成為台中市最高價的黃金蚊子館？觀旅局長林筱淇說，花舞館招商有找到廠商，現正議約中，等完成議約就會公佈。

市議會交通地政觀光委員會業務質詢第2天，林祈烽議員關心后里花博場館花舞館的使用問題。林祈烽說，自從花博會結束後，花舞館都處在閉館狀態，主管機關觀旅局今年7、8月都在五星飯店辦理招商說明會，9月30日截標，今天都已經是11月18日了，到底是哪家廠商得標？還是又流標了？

林祈烽表示，之前市府副秘書長陳如昌在議會報告說，「花舞館以「北台中產業展覽中心」為定位，未來營運將維持「台灣蘭花王國」常設展，其餘空間規劃搭配地方產業為主題設展，並引進中式、西式或日韓等各式知名美食與台灣傳統小吃營業，塑造花舞館為花卉探索的推手。」這個「北台中產業展覽中心」的定位是什麼？觀旅局對花舞館的定位又是什麼？得標的營運廠商只能朝「北台中產業展覽中心」去規劃策展嗎？

林筱淇指出，花博結束後，包括后里馬場、花舞館等都暫時沒有在使用，必須要做場地的整理；花舞館招商沒有流標，有找到廠商，現在還在議約階段，還沒有正式簽約，等議約完成就會對外公佈。

林筱淇說，花舞館定位就是希望做一個展覽館，現在找到的這個廠商議約很順利，也願意朝這個方向來努力來規劃，市府會給廠商多一點空間和商業考量，細節部份等議約完成再跟議員報告，時間從年底到明年中，希望年底前能完成議約。

林祈烽強調，廠商議約最慢要到明年中才有結果，但明年的預算書花舞館完全沒有編任何一毛錢，希望觀旅局要加強進度，不要讓花舞館成為台中市最貴的黃金蚊子館。

(中時 )