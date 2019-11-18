國民黨不分區立委名單爭議不斷，主席吳敦義上午南下為雲林立委候選人謝淑亞、張嘉郡助選時強調，絕對公正無私。對於外界疑惑17日晚上在該黨總統候選人韓國瑜新北後援會成立大會上又「斷片」，他也鄭重否認，表示所有參選人的名字都有叫齊。

吳敦義指出，該黨不分區名單首先由審查小組審核資格，再經中常會通過，接著由中央委員與候補委員200多人投票決定才公布，一切都公開，程序非常嚴謹，絕對沒有一個人一開始就底定。

吳敦義表示，有人會覺得自己位置應該更高點，也有人納悶自己為何沒入列，實在沒辦法，不可能每人都有，只能經過審查委員會審查核可、中常會決定次序，名單有缺點、有優點，不可能讓每人都滿意，但完全公平、公正、無私，相信會被外界肯定。

吳敦義昨晚參加韓國瑜在新北市的後援會成立大會，一度叫不齊立委參選人姓名，被部分媒體指他又「斷片」，也讓大家相當擔心他的健康。

吳敦義上午助講時思路清晰，語氣激昂，不但細數候選人優點，還力批執政黨，對於外界的質疑，連聲反駁「不是！不是！怎會叫不出來，統統叫得出來呀！」

(中時 )