林志玲昨（17）日與日本男星AKIRA舉行世紀婚禮，從下午的古禮奉茶，一直到晚上到婚宴和after party，讓全台民眾與媒體都放大關注，《中時電子報》整理出志玲姐姐出嫁最美瞬間，讓讀者再度回味姐姐的幸福時刻。

《中時電子報》整理出志玲姐姐出嫁超美瞬間，讓讀者再度回味姐姐的幸福時刻。。（圖／記者盧禕祺攝）

一、王子與公主

AKIRA與林志玲猶如王子與公主，多次現身走向民眾與媒體都讓大眾驚艷。尤其是兩人站在二樓的這個時刻，就像迪士尼公主般登上城堡揮手，輝煌耀眼。

林志玲與老公AKIRA多次現身答謝民眾與媒體關愛，其中一次從南美館二樓和大家揮手，猶如皇室與迪士尼的王子公主般。（圖／記者盧禕祺攝）

二、百萬行頭婚紗

台灣婚紗品牌特地為林志玲打造的晚宴輕禮服，加上百萬珍珠婚紗與60萬花朵鑽戒，台灣第一人世紀婚禮。外加兩人的名品禮車林志玲的是勞斯萊斯，英國及摩納哥皇家打造的Phantom VI Landaulettes，全世界只有3台，其中2台是為了紀念英國女王登基25周年打造，為皇室車隊所用，另一台則是摩納哥國王所擁有，現為寒舍董事長蔡伯翰私人收藏，外傳市價超過1億元台幣；AKIRA則賓利Flying Spur也同樣氣派。

林志玲和AKIRA婚紗照。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲大婚行頭 百萬特製婚紗+60萬花朵鑽戒

三、古禮奉茶兩度接吻

兩人在「全台吳姓大宗祠」舉行古禮儀式，主持人蔡康永拱兩人接吻，第二次換個角度給賓客拍照時，兩人更是舌吻放送掀起整日高潮。

林志玲與AKIRA古禮二度接吻。（圖／中時電子報）

第二次被蔡康永拱換角度接吻時，兩人甚至舌吻超甜蜜。（圖／記者盧禕祺攝）

(中時電子報)