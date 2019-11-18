林志玲昨（17）日與日本男星AKIRA舉行世紀婚禮，從下午的古禮奉茶，一直到晚上到婚宴和after party，讓全台民眾與媒體都放大關注，《中時電子報》整理出志玲姐姐出嫁最美瞬間，讓讀者再度回味姐姐的幸福時刻。
一、王子與公主
AKIRA與林志玲猶如王子與公主，多次現身走向民眾與媒體都讓大眾驚艷。尤其是兩人站在二樓的這個時刻，就像迪士尼公主般登上城堡揮手，輝煌耀眼。
二、百萬行頭婚紗
台灣婚紗品牌特地為林志玲打造的晚宴輕禮服，加上百萬珍珠婚紗與60萬花朵鑽戒，台灣第一人世紀婚禮。外加兩人的名品禮車林志玲的是勞斯萊斯，英國及摩納哥皇家打造的Phantom VI Landaulettes，全世界只有3台，其中2台是為了紀念英國女王登基25周年打造，為皇室車隊所用，另一台則是摩納哥國王所擁有，現為寒舍董事長蔡伯翰私人收藏，外傳市價超過1億元台幣；AKIRA則賓利Flying Spur也同樣氣派。
三、古禮奉茶兩度接吻
兩人在「全台吳姓大宗祠」舉行古禮儀式，主持人蔡康永拱兩人接吻，第二次換個角度給賓客拍照時，兩人更是舌吻放送掀起整日高潮。
(中時電子報)
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