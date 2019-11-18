參與培訓的村里長各個全神貫注細細聆聽，在了解長照2.0所有服務後，面對村里民的提問時能夠給予適當的協助，盡力照顧轄區內所有需要長照服務的長輩及家庭(吳建輝攝)

彰化醫院的失智據點，透過設計的互動學習課程，充分的陪伴與情感交流，讓長輩敞開心胸快樂學習，重塑失智後的生活。(吳建輝攝)

民眾對於長照2.0相關問題有疑慮，衛福部設有1966專線，彰化醫院也以1966的分機做為專線，村里長和民眾都可撥打04-8298686轉1966諮詢。(吳建輝攝)

衛生福利部18日與彰化縣政府及彰化醫院共同舉辦「長照知能認證里長」培訓，吸引縣內超過250名村里長到場聽講，還參觀彰化醫院失智據點及護理之家，希望透過宣導活動提升村里長對長照服務的認知，並深入地方主動發掘需要長照服務協助的家庭，讓長照服務落實到每個角落。

政府每年編列百億預算推動長照計畫，滿足我國龐大的長照需求，而長照2.0推行至今已經3年，仍然有許多民眾對於長照所提供的資源及補助不了解，因此衛福部上月開始為全國第一線服務的村里長舉辦長照知能培訓，讓村里長能夠快速且準確的提供最正確的長照資訊。

參與訓練的村里長都表示，願意搭起政府與長者家庭間溝通的橋樑，為民眾提供最合適的長照服務內容，也會將最新的資訊傳達給村里民，讓民眾了解長照相關政策及福利，成為村里民強健的靠山。

衛福部長照司司長祝建芳表示，希望在基層第一線服務的村里長，透過課程了解長照2.0所有服務，在面對民眾的詢問或長照家庭需要協助時，都能夠提供正確的協助轉介。

彰化醫院院長謝文淮表示，彰化醫院失智據點成立2年多來，透過設計的音樂、手作藝術等課程，讓長輩和周遭的護理師、老師及志工建立起新關係，重碩失智後的新生活，實現在地老化、安心終老。

(中時 )