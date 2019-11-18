立委登記首日，國、民兩黨分別採取聯合登記參選，民進黨祕書長羅文嘉重砲轟擊張瀚天有販毒吸毒前科、蕭景田有黑道背景、謝衣鳳家族壟斷、柯呈枋是卓伯源的副縣長其團隊有人因涉及貪汙案件被判決確定；國民黨部反擊，惡意抹黑又抹紅衣，民進黨的選舉方式訧只剩這招嗎﹖塑造負面，從中獲取政治利益。

今天上午民進黨中央黨部秘書長羅文嘉、彰化縣黨部主委邱建富及黨公職人員配同陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月聯袂完成登記参選立法委員。羅文嘉指點名國民黨提名4名候選人後，指出加上不分區的不當提名例如：吳斯懷等親共退將，民進黨彰化縣4席侯選人個個優秀、善良、認真值得肯定與疼惜。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，這種惡劣手段令人不齒，相信選民的眼睛是雪亮的，會選出真正為民服務、為地方爭取建設的候選人，國民黨提名的4位候選人絕對經得起考驗。

謝衣鳳表示，民主國家立委無法世襲。就如同行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧是立委，前總統陳水扁兒子陳致中是市議員，駐日代表謝長廷兒子的謝維州也曾經是市議員。也是要選民藉由選票支持。大家都可選擇希望從事職業，政客批評政治家族是試圖要蒙騙選民的假議題。

張瀚天表示，年少時所犯的錯，已經接受處罰付出了代價；20年來用公益服務、認真問政，兩次議員選舉獲高票，是鄉親對他改過向善的肯定；羅文嘉擅長操作仇恨式的、負面的選舉；罵前總統馬英九貴賓狗北京狗等，負面攻擊招數不勝枚舉，試問拿了多少阿扁貪汙錢去參選？「試問，我犯錯接受了處罰，你犯的錯卻不必跟大家說清楚嗎？」強調調回歸政策訴求。

(中時 )