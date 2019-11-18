基隆驚傳一名少女從4樓墜落到2樓遮雨棚，路過民眾聽到遮雨棚上發出微弱的「救命」聲，嚇出一身冷汗，救護人員趕到現場後，將少女從遮雨棚救下，並發現全身多處擦挫傷，所幸還保有意識，但墜樓的詳細原因，來尚待警方調查釐清。

基隆市消防局中午接獲報案，有民眾在教忠街一處的巷子後方，疑似聽到有孩子墜落遮雨棚後，頻頻發出微弱的呼喊聲，向周遭喊了兩聲「救命」，立刻派遣信義消防分隊前往搶救。

救護人員抵達現場後，發現一名少女正躺在樓的遮雨棚上，險象環生，便立刻展開救援，架設梯子小心翼翼的上樓救援，救護人員首先將少女頸椎固定後，再以擔架慢慢將少女送到地面，並送往基隆醫院做後續治療。

少女意識清楚，不過全身多處擦挫傷，手腳痠痛，仍需住院觀察。而詳細事發經過，也仍待警方進一步調查後才能釐清。

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(中時 )