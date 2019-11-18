黃鴻升（小鬼）、梁凱莉18日出席MTV與17Media合作節目《趣你的娛樂》開播記者會，吳宗憲驚喜現身，兩人忍不住尖叫出聲。言承旭遭爆林志玲結婚情緒低落，吳宗憲被問此事回應，「這個我不能說啦，會傷到人。」他透露自己忙生意沒時間連絡對方，至於（黃路梓茵）Lulu跟盧廣仲近日傳緋聞，他則以「好朋友」形容兩人。

吳宗憲表示：「Lulu、盧廣仲彼此都很有才華，當朋友多好。」他誇Lulu很會交朋友，不管男女老少都能很快拉近距離，就算她開口要聯絡方式，對方也會覺得沒什麼威脅性直接給她，他維持一貫幽默風格，「盧廣仲就傻傻的。」而小鬼與梁凱莉在主持前，就因《綜藝玩很大》培養不少默契，他稱讚對方的轉變，被問到是否看過她的寫真集，他回應：「知道啊，期待她第二本，她以前對自己的追求有點茫然，現在長大了，知道自己要什麼，這樣的性感才是真性感，不然就只是肉體。」梁凱莉則在一旁點頭如搗蒜。

梁凱莉（左）、小鬼主持有默契。（三立提供）

小鬼活動上脫口自己有房貸壓力，細問之下，才知道他6年前開始，不管存簿、印章還是提款卡通通交給父親打理，他回憶起因，「有一年他忽然看到我的本子，覺得為何只存這些，還說你太令我失望，這麼不自愛。」隔天他就交出經濟大權，向父親表達自己的決心至今，「沒有年終，偶爾有新工作，可以加薪幾千元，但如果有什麼想要的，就變賣自己的東西去度過那時期。」他笑稱曾向老爸抗議，「沒錢怎麼把妹？」鬼爸妙回：「為了你的錢的都不是真愛。」他提及房子買在老家附近，離爸媽家很近。

(中時 )