馬紹爾群島選民今天在大選中投下神聖的一票，隨著中國在太平洋擴張影響力，引起美國與盟友擔憂，這場大選將決定誰來帶領這個太平洋國家與美國協商延長區域安全協約一事。

親美、友台的總統海妮（Hilda Heine）尋求保住她在參議院的席次。擁有33席的參議院之後將選出下屆總統。路透社報導，她在投票開始前呼籲選民「堅持到底」，繼續支持她的政府。

海妮本次選舉的成敗恐影響一項將在2024年到期的協議。這項協議讓美軍享有進入馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦與帛琉領海與領空的專有權。

位於美國夏威夷與澳洲中間的馬紹爾群島，受美國託管40年後於1986年獨立。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）表示：「海妮重新掌權面臨困難道路，可能減緩自由加盟協約（Compact of Free Association）延長進度。」

為讓美軍得以進入這些區域，這3個國家根據協約能獲得財政援助。延長協約談判在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月訪問密克羅尼西亞時展開。

由於中國進一步推展在太平洋地區的影響力，以及索羅門群島與吉里巴斯兩個太平洋國家最近決定棄台投中，讓這3個太平洋國家獲得更重要的戰略重要性。

(中央社)