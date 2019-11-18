根據最新報告，去年外國學生前來美國留學的人數持續下滑，但川普政府表示，這並非學生擔心美國政治氣氛所致，高昂的學費才是該怪罪的原因。

美聯社報導，美國國際教育協會（Institute of International Education）年度報告發現，2018年秋天新入學的國際學生比前一年少了1%，前兩年則分別跌了7%和3%，是10多年來首見下滑。

美國大專院校通常收取外國學生較高額的學費，因此留學生減少莫不讓他們憂心忡忡。部分學校怪罪川普的反移民論調嚇跑學生，但付錢委託製作這份報告的國務院官員並不認同。

國務院教育暨文化事務局（Bureau of Educational and Cultural Affairs）主管學術計畫的副助理國務卿卡薩格蘭（Caroline Casagrande）表示，美國高昂的學費讓學生卻步。她說，學生人數的下滑和歐巴馬政府時代申請人數相關，川普政府時代的國際學生人數似已回升。

卡薩格蘭在記者會上表示：「我們今天看到的情況和去年相比，已經好太多了。」「川普政府在國際學生方面投注的資源，比以往多上許多。」

來美的新學生雖然少了一些，但研究發現，畢業後留下來接受專業訓練者比以往多，有超過22萬人透過聯邦計畫取得臨時工作許可，比2017年增加約10%。

留學美國的學生以中國人最多，接著是印度、南韓和沙烏地阿拉伯，但中國學生大幅成長的年代已經過去，整體中國學生增幅不到2%，部分學校甚至出現中國學生註冊人數大減狀況。

(中央社)