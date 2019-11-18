73歲的陳阿姨很注重關節保養，早在50歲起就開始吃相關保健品，但仍然有退化性關節炎。「60多歲爬樓梯時開始覺得膝蓋會痛，檢查後才知道自己有退化性關節炎。」

陳阿姨的膝關節疼痛愈來愈無法忍受，於是她便採用目前最夯、簡稱PRP（Platelet-Rich Plasma）的自體血小板再生因子治療。PRP治療的主要原理是抽取患者的血液後，進行離心、分層技術，取用最中央濃度高出平常2~5倍的血液，再把血小板中的再生因子注射到膝蓋，促使軟骨再生。」

PRP針劑是目前很夯的治療方式，能夠有效促使軟骨再生，但要價昂貴。（圖／鄭清元攝）

本刊記者走訪骨科診間，只見一位又一位的患者接續不斷地躺上診療床，都是為了施打PRP針劑，這一針可是要價不斐，每針大約一萬五千元左右。

新光醫院骨科醫師陳政光說，PRP不僅可以促使軟骨再生，也具有抑制消炎的效果，所以能減少疼痛。

新光醫院骨科醫師陳政光表示，只要活得夠久，每個人都會面臨關節問題。（圖／陳政光醫師提供）

陳阿姨以自身經驗分享。「打針之後真的比較不痛，但實在太貴了，所以一開始我半年打一次，後來忍到一年打一次。」現在陳阿姨改打玻尿酸，「因為65歲以上政府補助半年打一針，雖然效果沒有PRP好，但至少不會傷荷包。」

陳政光說，坊間時常施打的類固醇、玻尿酸針劑，基本上就是消炎止痛、增加潤滑度，不可能維持或逆轉膝關節病況，最後無可忍耐下，只能選擇進行人工關節置換手術，但包括PRP在內的再生療法，則提供了另一種機會。

(中時電子報)