衛福部去年9月修正通過《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，簡稱「特管法」，在臨床試驗與標準治療之間，多出新療法的運用空間。目前開放的六項自體細胞治療中，除了癌症，退化性關節炎是申請件數第二多的項目。

新光醫院骨科醫師陳政光說，坊間時常施打的類固醇、玻尿酸針劑，基本上就是消炎止痛、增加潤滑度，不可能維持或逆轉膝關節病況，最後無可忍耐下，只能選擇進行人工關節置換手術，目前最夯、簡稱PRP（Platelet-Rich Plasma）的自體血小板再生因子治療屬於再生療法，提供患者另一種機會。

PRP針劑是目前很夯的治療方式，能夠有效促使軟骨再生，但要價昂貴。（圖／鄭清元攝）

「除了PRP之外，現在隨著特管法開放，已經有脂肪幹細胞、細胞層片等再生療法送件審核，一旦通過就能提供患者更多治療選擇。」陳政光說，這些再生療法較適用於病況不嚴重的退化性關節炎患者，藉著刺激軟骨再生來逆轉病情。

美國的脂肪幹細胞臨床試驗中，87例退化性關節炎患者的軟骨厚度增加，疼痛感也明顯減少。陳政光解釋，這個療法是從脂肪細胞中取出幹細胞培養，確認細胞活性符合標準後，再施打到膝關節促使軟骨增生。

另一個細胞層片則較常使用於日本，將軟骨細胞取出培養、複製，再鋪成一片片覆蓋在軟骨病灶上，同樣也是希望刺激軟骨再生。「這兩種再生療法的價格都不便宜，大約都要價數十萬元，但患者不必再亡羊補牢，而是可以獲得一個新機會。」

(中時電子報)