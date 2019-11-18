立委登記首日，民進黨北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農前往選委會登記，他表示，離選戰剩不到8周，完成登記後馬上回到選區向選民尋求支持。

一份網路聲量排行榜，北市議員高嘉瑜拿下第1，吳怡農排第2，領先對手國民黨立委蔣萬安，吳怡農說，9月初才確定民進黨提名，別人比他早經營4、5年，這是一個很好的鼓勵，盼繼續爭取認同，讓支持度與網路聲量一樣高。

由於民進黨北市立委參選人預計21日聯合造勢登記，吳怡農今獨自赴選委會令外界好奇，吳怡農說，登記只是一個程序，把參選人身分最好才是最重要的，不用太花俏，該做就做。

吳怡農強調，離選舉不到8個禮拜，面對選舉是戰戰兢兢，重點仍是放在選民，把該走的程序走完、該做的登記做完，馬上回到選區，向選民尋求支持。

台北市選委會統計，截至今天下午3時，北市有11人完成。分別是台灣基進黨顏銘緯、王映心、葉日勤；國民黨李彥秀、費鴻泰、林奕華；民進黨陳瑩、吳怡農；勞動黨羅世皓；宗教聯盟文祥志；無黨籍彭子軒。

(中時 )