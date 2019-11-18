鄭朝方（中）參加新竹縣聾啞福利協進會舉辦寒冬送活動，用手語致詞。（鄭朝方競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

綠竹縣立委參選人鄭朝方 國台客3聲帶跑場、手語致詞

新竹縣第二選區民進黨立委參選人鄭朝方，用國台客3聲帶跑場，竟然還讀唇語用手語， 17日新竹縣聾啞福利協進會舉辦寒冬送活動，他用手語致詞並與聾啞人士溝通，讓現場氣氛熱絡，大家紛用手語稱他是「暖男」。

「我知道大家有些是可以說，但聽不到，有些是不能說，但聽得到，這都沒有關係，我會照顧大家，我喜歡大家，我會和大家在一起，為你們發聲，我是鄭朝方，大家要把我當成你們的好朋友，謝謝你們！」鄭朝方用手語致詞，獲得聾啞人士不時鼓掌，豎起姆指比「讚！」

鄭朝方說，他就讀新竹中學時，有位交情很好的同學是輕度聾啞人士，2人在溝通時他從中學會讀唇語，但溝通難免會有認知落差，他因此加入手語社，決心要學好手語，後來更擔任手語社社長。

鄭朝方自認在學手語過程中，不僅是學習到手語的技能，更學習到同理心，更理解什麼是包容，而不只是同情。

「無聲世界，也是我們要重視的一環！」鄭朝方說，如果有更多人學會手語，進而有能力用手語溝通，應能減少聾啞人士生活上許多麻煩與誤解。

鄭朝方表示，去年底「國家語言發展法」在立法院三讀通過，手語也納入國家語言，社會上多認可用助聽器、文字筆談或打字來溝通，忽視手語才是聾啞人士的第一語言，未來應落實推廣，不要讓聾啞人士有社會孤獨感。

(中時 )