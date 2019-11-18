韓國瑜終於登記參選了~這一天是怎麼了~讓我想起北農員工

The Hermit Journal Episode 71

今日是2020大選登記首日，上午國民黨候選人韓國瑜、張善政至中選會登記，手續完成那一刻，便由國安局人員即刻接手維安任務。韓國瑜在下樓時一一擁抱舊隨扈，向他們鞠躬敬禮道別，有人忍不住落淚。韓粉看直播看到這一幕也哭了，並說想起韓國瑜離開北農那一天，員工也是哭著送別十分不捨。

國民黨總統提名人韓國瑜將在上午11點30分前往中選會登記參選，據了解，國安局特勤中心編配給韓國瑜的維安編組，已經在上午整裝待發，在韓國瑜完成登記領表那一刻，即刻接手維安任務，直到明年選舉結束中選會公布總統當選人為止，這段時間韓國瑜夫婦、副手張善政夫婦所有的安全，都由國安局特勤中心接手。

韓國瑜與張善政完成登記後，下樓受訪時，原先高雄市警局的隨扈列隊向韓國瑜道別，韓國瑜一一擁抱他們，並向他們鞠躬敬禮，好幾人都忍不住流下眼淚。

觀看直播的韓粉也跟著哭了，「內門起義」剪輯影片說，這一幕怎麼讓他想到韓國瑜離開北農的那一天。當時眾多員工也是十分不捨，有人獻花，有人哭了，韓國瑜也是一一擁抱員工，他今年一月突襲回北農，還有員工對他激動大喊「好想你!」

(中時電子報)