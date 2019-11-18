「過去退化性關節炎患者大多在60歲以上，現在隨著肥胖人口增加，民眾普遍缺少運動，所以40多歲的患者愈來愈多。」中華民國關節鏡及膝關節醫學會監事釋高上主任說，過重會增加膝蓋負擔，完全不運動則使得關節組織液沒有流動，也不利膝關節健康。

新光醫院骨科醫師陳政光認為，退化性關節炎年輕患者大多是因為有舊傷，例如曾經骨折或十字韌帶受傷，導致膝關節穩定性不夠，才會加速膝關節退化。「年齡還是最大的關鍵，只要活得夠久，每個人都會面臨這個問題。」

陳政光說，坊間時常施打的類固醇、玻尿酸針劑，基本上就是消炎止痛、增加潤滑度，不可能維持或逆轉膝關節病況，最後無可忍耐下，只能選擇進行人工關節置換手術，但包括PRP在內的再生療法，則提供了另一種機會。

PRP針劑是目前很夯的治療方式，能夠有效促使軟骨再生，但要價昂貴。（圖／鄭清元攝）

但再生療法並非仙丹妙藥，如果病況過於嚴重，效果自然有限，另外也要調整生活習慣。「很多人吃保健品，研究顯示效果跟安慰劑相差不多。」想要保養膝關節，不如減少錯誤姿勢、增加肌力還比較有效。

想要減少膝關節壓力，增加肌力最重要，其中又以大腿部位的股四頭肌為主，釋高上建議坐在穩固的椅子上，兩手握著扶把、或抓住椅子兩側，兩腳伸直向上依自己能力抬起，就能鍛鍊到股四頭肌。

退化性關節炎初期好發於膝蓋內側，骨頭間隙會明顯狹小。左為關節退化、右為正常關節。（圖／鄭清元攝）

陳政光建議此運動每次做10~20下，一天大約做3次。「另外，在專業教練指導下進行適合的重量訓練，以增加肌肉量，也可以保護膝關節。」

新光醫院骨科醫師陳政光表示，只要活得夠久，每個人都會面臨關節問題。（圖／陳政光醫師提供）

(中時電子報)