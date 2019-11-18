「過去退化性關節炎患者大多在60歲以上，現在隨著肥胖人口增加，民眾普遍缺少運動，所以40多歲的患者愈來愈多。」中華民國關節鏡及膝關節醫學會監事釋高上主任說，過重會增加膝蓋負擔，完全不運動則使得關節組織液沒有流動，也不利膝關節健康。
新光醫院骨科醫師陳政光認為，退化性關節炎年輕患者大多是因為有舊傷，例如曾經骨折或十字韌帶受傷，導致膝關節穩定性不夠，才會加速膝關節退化。「年齡還是最大的關鍵，只要活得夠久，每個人都會面臨這個問題。」
陳政光說，坊間時常施打的類固醇、玻尿酸針劑，基本上就是消炎止痛、增加潤滑度，不可能維持或逆轉膝關節病況，最後無可忍耐下，只能選擇進行人工關節置換手術，但包括PRP在內的再生療法，則提供了另一種機會。
但再生療法並非仙丹妙藥，如果病況過於嚴重，效果自然有限，另外也要調整生活習慣。「很多人吃保健品，研究顯示效果跟安慰劑相差不多。」想要保養膝關節，不如減少錯誤姿勢、增加肌力還比較有效。
想要減少膝關節壓力，增加肌力最重要，其中又以大腿部位的股四頭肌為主，釋高上建議坐在穩固的椅子上，兩手握著扶把、或抓住椅子兩側，兩腳伸直向上依自己能力抬起，就能鍛鍊到股四頭肌。
陳政光建議此運動每次做10~20下，一天大約做3次。「另外，在專業教練指導下進行適合的重量訓練，以增加肌肉量，也可以保護膝關節。」
(中時電子報)
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