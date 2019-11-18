興展系統科技公司18日在苗栗市公所捐贈Labear行動教學系統，給建功國小及啟文國小，結合科技教學並透過互動模式，建立學生主動學習的態度。
興展系統科技公司經理陳永芳為感念師恩並回饋母校，18日在苗栗市長邱鎮軍見證下，捐贈Labear行動教學系統，建功國小校長劉淑媛、啟文國小校長陳正忠代表受贈。
興展系統科技公司總經理蔡政倫現場向師生示範系統操作，後龍同光國小校長張傳源也分享，學校使用1學期的心得，讓孩子的學習從傳統單向吸收，進階為雙向互動，將資訊科技融入教學，協助老師有效率進行教學，更希望在教學的過程中，建立學生主動學習的態度。
邱鎮軍向興展系統科技致謝，並表示，Labear教學系統以簡單方式連結教學現場的筆記型電腦、桌上型電腦等行動裝置，有效達成師生高度互動和創新教學目標，期許孩子在資訊科技化學習過程中，達成更好的學習成效，並盼捐贈達拋磚引玉效果，更多企業挹注資源造福苗栗學童，提升學童的競爭力和學習能力。
(中時 )
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