這是詐騙電話吧！一名媽媽接到自稱「援交網站」的電話，說她兒子約了2個援交妹卻爽約，要她出面處理。第一時間這名媽媽當然覺得是詐騙電話，誰知向兒子求證，竟然「確有此事」！

家中有青少年子女的父母真的要多操心，一名媽媽在臉書社團《爆料公社》發文表示，11/17晚上約9:00左右，接到一名男子電話，對方自稱是「援交網站」的人，說她兒子有約他們家的咩（還一次約2個）要見面，結果她兒子爽約，現在要問她怎麼處理！

這名媽媽嚇到哭著到處求證，最後也去了派出所詢問報案，員警表示這是詐騙手段！她呼籲其他家長，如果有遇過類似的案件，當下要冷靜，趕快求證或是報案；平時也要跟孩子灌輸「不要跟陌生人講話」、「不要瀏覽陌生網站」的觀念，如果只因一時害怕的心態，想息事寧人，反而落入詐騙圈套！

問題是，這名母親提到「事後我有求證兒子，確有此事！」，不少社員疑惑表示：「等等！確有此事不就表示你兒子真的想約援交妹但又放人鳥嗎？」、「所以你兒子叫小姐放人家鴿子？這樣到底是你兒子詐騙他還說他詐騙你兒子????」、「比扯鈴還扯！你兒子能活到現在就不錯了！這種應該是勒索不是詐騙吧？」。

(中時電子報)