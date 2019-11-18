7名大學生昨天前往金門知名景點，號稱可看見「摩西分海」的建功嶼遊玩時，竟忘了漲潮時間無法及時離去，結果摩西的海水就「合起來了」，導致7名學生受困在無人島嶼上，經過一晚呼救以及用手電筒照射，深夜時才被正在巡邏的海巡署人員發現，立刻用小艇將7名大學生順利救回。

海巡署第九岸巡隊水頭安檢所安檢人員，於昨天凌晨12點28分，執行港區巡邏任務時，發現隔著海水外的建功嶼上，有燈光閃爍及微弱的「救命」呼喊聲音,深知恐有民眾因錯過退潮時機受困於建功嶼島上，隨即通報第十二巡防區勤指中心,緊急派遣多功能艇組予以協救。

第九岸巡隊多功能艇組接獲通報後，立即攜帶救生衣自后豐港緊急出港，前往建功嶼海域實施確認及搭救，發現共有7名民眾受困於建功嶼上，但周邊水流湍急，多功能艇組救援人員不敢大意，經審慎評估可下水區域，隨即上島確認受困民眾身分。

7名大學生夜遊金門摩西分海景點，卻遭漲潮海水受困在建功嶼。(第九岸巡隊提供)

7名大學生夜遊金門摩西分海景點，卻遭漲潮海水受困在建功嶼。(第九岸巡隊提供)

經檢查後，發覺7名遊客都是大學生，趁夜間時相約遊玩「摩西分海」的知名景點，但因不諳潮汐受困於建功嶼上，所幸巡邏人員發現，不然將要在島上過夜，經初步檢查無人員受傷，即協助完成穿戴救生衣後，將人員拉至艇上，順利將該7名學生救起，及時化解危機,隨後將學生全數載送至后豐港上岸後就自行返回，並表達非常感謝本隊人員救援。

第九岸巡隊副隊長王榮忠表示,本署基於任務職掌及海岸災難防救職責所在,均會傾全力實施救援,並呼籲民眾於海邊活動時應特別留意潮汐狀況與自身安全,以防止海上災難發生。

(中時電子報)