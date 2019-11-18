彰化縣警察局長方仰寧一早8時30分就親自到彰化縣選委會樓下坐鎮指揮，嚴防兩方人馬太過熱情、擦槍走火。（謝瓊雲攝）

上午10點多，大批警力以人牆阻隔，將國民黨、民進黨雙方陣營人馬阻隔開來，避免擦槍走火。（謝瓊雲攝）

民進黨聯合登記造勢隊伍抵達彰化縣選委會時，國民黨人馬剛好逐漸散去。（謝瓊雲攝）

聯合登記造勢，藍、綠雙方人馬雖都高調動員拚場，但在警方高規格協調下，動線安排得宜，並未發生狹路相逢的情形。（謝瓊雲攝）

兩黨聯合登記間隔不到30分鐘 彰警出動保四維安防騷動

彰化縣國、民兩黨都選在18日上午前往彰化縣選委會聯合登記，8名區域立委在黨公職人員與大批支持者陪同下，大隊人馬浩浩蕩蕩抵達縣選委會，雙方人馬間隔不到30分鐘，彰化縣警方為了防止騷動、嚴陣以待，還罕見出動保四到場，避免狹路相逢、引發擦槍走火。

2020大選18日起至22日受理登記，由於18日是好日，彰化縣藍、綠兩黨不約而同，選在18日一早進行聯合登記，且時間相隔不到半小時，雙方陣營人馬動輒上百人，讓警方絲毫不敢大意，彰化縣警察局長方仰寧上午8時30分親自坐鎮現場，現場動員部署近300名警力，以優勢警力人牆阻隔雙方人馬動線。

根據了解，彰化縣警察局上周五得知藍綠兩黨安排後，即針對聯合登記造勢活動開會研商，方仰寧在會中即下令、強調要嚴防擦槍走火、避免熱情支持者相互叫囂引發衝突。除了彰化警分局自有警力勤務編排，這次更罕見申請的保四警力到場，以優勢警力形成人牆，避免藍綠陣營人馬近距離接觸。

根據事前規畫，國民黨彰化縣黨部聯合登記造勢活動，上午9點在彰化市福泰飯店前廣場集結，隊伍以步行方式到彰化縣選委會所在的彰化縣政府第二辦公大樓，9點半候選人上樓登記，約在10點結束離場。而民進黨則是上午9時30分，在旭光西路上的成功社區活動中心前人行道集結，10點出發沿中山路轉中興路走向縣選委會，預計10時30分抵達後接受媒體聯訪再上樓登記。

不過，國民黨候選人在福泰飯店集結出發後後，抵達縣選委會致詞、呼口號時間拖太長，而民進黨候選人又提前啟程出發，導致上午10點15分，國民黨大批支持者仍在等候登記完成的候選人下樓；此時民進黨陣營隊伍則已從中山路轉進中興路，雙方人馬相距僅400公尺，步步接近，讓警方一度出動盾牌戒備，不知情的路過民眾，瞬間有種走進陳抗現場的錯覺。

彰化縣警察局保安科長陳朝清指出，這次彰化警分局共出動100名警力、縣警局則申請保四總隊三分隊120名警力到場支援。

陳朝清說，候選人登記活動畢竟與陳抗不同，但事前勤教與沙盤推演時，就考量到若國民黨行程延誤、而民進黨時間又提早，兩方人馬一進一出、可能會交錯，出動大批警力到場，只是為了有備無患。

他強調，事先警方就派員與雙方縣黨部多次溝通協調，要求時間盡量錯開，實際上確實拿捏得宜，依據警方規畫安排的動線，雙方人馬並未發生「狹路相逢」的狀況，過程平和未釀言語衝突。

(中時 )