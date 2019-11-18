倪子鈞（小馬）近日推出同名專輯，今邀媒體餐敍，多年好友范逸臣專程到場加油打氣；小馬透露為了發片，去年至今一年半推了300多個綜藝節目通告，粗估少賺近500萬，加上唱片製作300萬，為重返歌手身份燒錢燒時間，小馬說：「歌手身份其實我感覺是比較陌生的，所以花了一段時間降低綜藝通告，幸好還有投資一個物業公司，即便演藝工作完全沒收入還夠支撐我做音樂。」

問起老婆最喜歡的歌曲之一〈我知道你還愛著我〉，錄唱時有無投射對象？小馬說：「她覺得這首很溫暖，沒問我是唱給誰聽，說實在的，我本身比較擅長情歌，但有老婆小孩怎麼唱情歌，所以把情感放大、對象可以是任何人。」小馬一歲二個月大的女兒也很喜歡這首歌，某次女兒一聽到音樂，立刻放下手上玩具，又抱又拍地安慰爸爸小馬，小馬感動地說：「當下我差點哭出來，表示女兒聽得懂歌曲傳達的悲傷情緒。」

他為宣傳專輯近期已排50多個通告，46歲的他不怕累，靠健身、喝雞精、吞維他命補充體力，直呼「每天有工作讓我很亢奮」！他發片前吳宗憲（憲哥）也特別交待，需要任何宣傳支援儘管說。對於綜藝節目轉戰歌壇，不擔心被貼綜藝咖標籤？小馬坦言會擔心：「但還好，畢竟我沒那麼好笑，不像小鐘那樣舉手投足笑果十足」。

小馬和老婆小米育有一歲二個月女兒，二寶今年7月底不幸流產，小米至今仍在調養身體、修復心靈狀態，小馬不時安慰老婆，盡可能抽時間陪她逛街、旅遊；問他何時計劃再生一個？小馬直言老婆流產後需要修復，預計明年三、四月出發去土耳其度假會認真「執行」這件事，「她心理狀態很重要，她心裡是受創的，我總是告訴她上帝會有最好的祝福、最好的安排。」小馬將於明年1月4日舉辦「與我同行」音樂會，透露神秘嘉賓不只一個。

小馬（右）今辦新專輯媒體餐敍。（馬米娛樂提供）

小馬（右）今辦新專輯媒體餐敍，好友范逸臣到場力挺。（馬米娛樂提供）

(中時 )