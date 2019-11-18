香港事件衝突升級，國民黨的不分區名單卻因此引來爭議，綠營質疑名單中有支持港警的前警大教授葉毓蘭，還有到中共人民大會堂參加活動的退將吳斯懷，抹紅國民黨不分區。國民黨文傳會今天發新聞稿駁斥，反控民進黨是在消費香港。

國民黨指出，不分區名單乃基於凸顯民進黨違法濫權、年改修惡，侵害退休軍公教權益。至於，民進黨在此時消費香港，藉以抹紅本黨不分區立委，究竟對香港衝突有何實質幫助？

國民黨重申，堅持自由民主人權價值，反對暴力，堅決反對一國兩制。此外，國民黨總統參選人韓國瑜也對於香港問題表達反港獨和支持雙普選之立場。

針對香港理工大學外，港警與示威者持續對峙衝突表示，國民黨始終密切關注且關心香港事件的演變，不樂見衝突越演越烈，對於香港前景感到憂慮。國民黨呼籲香港各方秉持理性，企盼港府管治港警依照比例原則執行勤務，不應擅闖校園損害校園自主性。

國民黨強調，希望蔡英文政府相關單位繼續協助處理當地台灣民眾的人身安全問題，也請執政黨積極呼籲港府保障生命財產安全與人民其他應有之權益。

(中時 )