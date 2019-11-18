國、民兩黨不分區立委名單引發爭議，讓曾經領先的國民黨政黨支持度掉到與民進黨戰成平手，對此，民進黨主席卓榮泰今天表示，這是人民給民進黨的鼓勵與勇氣，會戰戰兢兢、引以為戒、自我警惕。

根據最新民調顯示，國民黨與民進黨不分區立委支持度都在3成上下，國民黨名單在爆發爭議後，已不再像過去有領先優勢。

卓榮泰今天偕同地方黨公職，陪同各區立委登記拜票，卓榮泰表示，今天一早從新北市、新竹市，再到南投縣，南投是台灣的中心，也是國民黨主席吳敦義的故鄉。

他說，今天看到民調顯示，民進黨與國民黨的政黨支持度，已經一反過去，甚至超越國民黨，這是人民給民進黨的鼓勵與勇氣，我們也對所有給予我們的正面鼓勵戰戰兢兢、引以為戒、自我警惕。

卓榮泰提到，一個政黨有時起、有時落，但是成功與否，絕非一個人或一個事件可以造成，是所有人共同的努力、所有事件給人民直接的印象，他身為黨主席、黨的負責人，最重要的既是要做到無私，只有無私才能夠讓黨員相信黨主席所帶領的方向，也讓人民知道黨為整個台灣社會做出的貢獻。

卓榮泰稱許民進黨提名的南投立委候選人蔡培慧與陳癸佑擁有無私的精神，並藉此批評吳敦義，強調這兩人與吳敦義在整體人民對他的感覺，正是最大的對比。

他也感謝不分區提名人羅美玲，希望她藉由新住民在台灣社會受到的重視，讓新住民與台灣社會融合在一起，互相學習彼此美麗的文化與傳統，讓台灣這個多元社會，能夠因為更多新住民的加入，文化變得更多元、豐富而燦爛。

(工商 )