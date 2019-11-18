交通部公路總局宣布從今年9月起，正式實施規範地上人孔蓋須達到英式擺錘抗滑試驗實測 50 BPN（抗滑係數標準），即日起三年內改善完成；新設的人孔蓋也一律比照新規定。國內知名防滑塗料代理商承越營造總經理王登麒表示，全台現存大小地上人孔蓋預估超過二百萬個，這項新規對機車騎士與用路人的安全有極大的保障，有利改善現行交通狀況。

台灣道路由於管線的增加，各種維修管線所需的孔蓋因此設立於街道、巷道及人行道上。過去沒有強制要求防滑係數必須高於50 BPN，街道上的人孔蓋與標線都可能成為雨天的隱形殺手，導致機車騎士與路人自滑摔倒，而發生車禍。

據統計，目前道路孔蓋以台電及自來水廠設置的最多，其他還包括由瓦斯、電信單位設置，部分還未下地的孔蓋則主要是基於防災及維修需求。

公路總局指出，今年六月起申挖手冊新設標準，並於9月1日起強制要求，未下地孔蓋抗滑值必須達50BPN。既存孔蓋可透過改變孔蓋表面花紋或利用防滑塗料增加抗滑值，台水、台電等相關管線單位允諾配合辦理。至於新設孔蓋，也於九月起正式實施，除了人孔蓋，道路標線也將列入要求。

承越營造總經理王登麒說明，鑒於全球響應環保的趨勢，防滑塗料採用天然礦物質合成的材質，在兼顧塗料成本考量下，施作高耐磨抗損耗的工法是未來施工的重點。

王登麒以承越營造自家代理的防滑塗料為例，塗料用於全屋淨水工程與營造工程的戶外防滑，很大的機會直接接觸用戶，所以他堅持採用不會造成環境污染環保塗料，不但防滑係數高於英式擺錘抗滑試驗實測50 BPN，且具備高耐磨、耐損耗，經過1年實測，防滑係數不減反增，除了降低業者的成本，對於防滑亦十分有保障。

台中10月初也在西屯區展開試辦孔蓋防滑措施，台中市建設局長陳大田指出，在朝富路示範的「水性陶瓷水泥抗滑塗佈」新工法，並以英式擺錘抗滑試驗提高防滑係數，除能提升抗滑性外，還有施工便捷、施工期短，完成後僅需靜置1小時即可開放通行等特性，現場檢測尚未進行抗滑處理的孔蓋，抗滑係數約近50BPN，抗滑處理後檢測數值大幅提升為87至93BPN之間，成效顯著。

王登麒指出，目前除了台北市交通局積極要求各單位改善外，其他縣市也陸續加入改善行列，務求確保道路安全。他也期待繼孔蓋後，橋樑伸縮縫與最常見道路標線，如斑馬線、黃網線等也都陸續列入重點要求，保障用路人安全。

(中時 )