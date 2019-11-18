台北市長柯文哲日前提及，2020總統選舉已走入像打籃球的垃圾時間，勝負已定，「50多天很快就過去了」。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千提出三點質疑，並砲轟柯文哲顯然是NBA的「門外漢」。

柯文哲昨表示，「蔡賴配」的選舉策略就是「走安全的路線」，現在2020總統選舉已走入像打籃球的垃圾時間，除了「芒果乾」是很大的因素外，選舉的候選人大約占50％，如果是朱立倫的話，藍綠現在估計應該是5分比5分。柯直言，現在2020總統選舉已走入像打籃球的垃圾時間，比數差太多。

對此，孫大千在臉書三點質疑。首先，孫認為所謂的「垃圾時間」，通常是指比賽結束前勝負已無轉圜餘地的短暫時刻，但總統大選的登記才剛開始，主將的熱身才剛結束，怎麼可能就立刻進入「垃圾時間」呢？二、要進入「垃圾時間」的另一個前提，是雙方的比數差距懸殊，比賽結果毫無翻轉可能。但韓、蔡民調的差距只不過是個位數，有什麼理由現在就宣告比賽結束呢？

(中時電子報)