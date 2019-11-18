一名郭姓男子去年與同居的直播主女友分手後，懷疑對方又另交男友而醋勁大發，竟偷偷持鑰匙闖入前女友住處，偷錄到前女友和其他男子在屋內嘿咻的淫叫聲音，恐嚇女方要將「啪啪春之聲」傳給粉絲聽，女方盛怒之下對郭男提告。

檢警調查，2018年6月，郭姓男子因不滿女友從事直播主工作，兩人間經常發生口角，甚至郭男經常以為女方是為了「抖內」而刻意與他疏離，與其他男子過從甚密，在不堪爭吵下雙方分手。

但郭男仍不死心，不斷的痴纏前女友，甚至連當初兩人同住的房間鑰匙都未歸還給前女友。去年8月，2人為了女方交男友的事再度爭吵，郭男拿著原先保留的房間鑰匙，闖入前女友住處，不但偷走前女友手機。還為了解前女友交友狀況，將自己的手機藏在前女友住處並開啟錄音功能錄音。

之後郭在趁女方不在時又偷偷取走自己手機後，發現錄下前女友與陌生男子在住處啪啪啪的音檔後，竟然醋勁大發，將錄下的淫叫聲的音檔傳給前女友，前女友才驚覺住處被郭男闖入，大怒之下立刻報警，郭被依傷害、侵入住居、妨害祕密、竊盜、恐嚇、強制6罪送辦。

檢方調查時，郭坦承犯行，願賠償和解，並當庭拿出16萬元。前女友撤回傷害、侵入住居、妨害祕密等罪告訴，郭另涉及竊盜、恐嚇、強制等公訴罪，檢方審酌雙方已和解賠償，今給予郭男緩起訴處分，期限1年。

(中時電子報)