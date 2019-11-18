陳孝萱18日錄JET節目《命運好好玩》，她受訪聊到新歡咖啡店老闆柳建名滿臉甜蜜，「他既細心又體貼，以前都是我照顧人比較多，現在算是有種被照顧的感覺。」她坦言交往前曾閃過「不要麻煩」的念頭，但男方很有耐心，也得到兒子鐵弟的認可，所以決定給自己一個機會，現在算是穩定交往期。

陳孝萱暫不考慮再婚。（JET提供）

談到這段感情，陳孝萱笑說：「一開始是鐵弟告訴我他不錯，才開始考慮。」觀察之下發現對方不僅有耐心，還很居家，木工、水電、廚藝都不錯，她甜喊，「終於有人可以照顧我。」被問到何時再婚，她回答得坦然，「不會想再婚，人就很矛盾，年輕時想趕快結婚有自己的家，現在覺得這樣也很好。」她透露鐵弟也詢問「怎麼不結婚」，但她覺得沒有生小孩的壓力，目前真的不急。

男方經營的咖啡店在媒體圈小有名氣，陳孝萱被問到是否以「老闆娘」身分進店幫忙，她謙虛回應，「不會到店裡，目前還幫不上什麼忙。」她提及曾因兒子園遊會到對方店裡找商品，這次被報導，男方是否嚇到，她甜答：「好像沒有嚇到，跟我交往的時候，我有嚇他，可能隱私會不見，他有做好心理準備。」

(中時 )