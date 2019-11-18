香港情勢緊張，多所大學陸續遭到封鎖，民進黨今天召開記者會，共同譴責北京政府，也要求國民黨不分區名單中，立場親共的吳斯懷、葉毓蘭等人應該主動退選，

民進黨發言人李晏榕、中國事務部主任林琮盛、立委陳靜敏、台北市第三選區立委參選人吳怡農及不分區立委提名人范雲今天共同召開記者會，質疑「香港血淚屠城 國民黨不分區良心何在？」

林琮盛表示，香港局勢越來越嚴峻，港府鎮壓反抗者已瀕臨失控，香港警方成為侵害人權的武力團體，過去香港的自由及法治已經蕩然無存，這也讓人感到憂慮及憤怒。

他批評國民黨在中共壓迫港人之際，卻提出一份支持統一的不分區立委名單。吳斯懷曾說過兩岸未來只剩統一這個選項，更曾赴中國聽國家主席習近平的訓勉，「讓人質疑這樣的不分區名單到底是國民黨的名單，還是是中共的名單」。要求吳斯懷退出選舉，也呼籲國人請勿投給國民黨，否則等於支持一國兩制。

台北市立委參選人吳怡農則說，台灣人民挺香港的同時，也需要知道自己力挺的背後意義。近來看到包含國民黨在內的很多政治人物對於香港議題表態，但只說了「挺香港」卻不願面對問題，這樣的說法是虛偽且廉價。

他批評國民黨過去幾年針對促進國家利益、保護國家安全的每個法案都持反對意見，現在又將不適任的吳斯懷納入不分區立委名單，辜負國家對退役將領的期待，希望選民可以看清楚誰的立場是一致的。

立委陳靜敏則表示，看到現場的狀況大家都非常震驚，醫護人員因為救人的天職，使他們進入這樣類似戰爭的場域，尤其是國際人道法從1864年就已經制定，對於治療傷患等都有一定規範，但現在有數十位醫護人員被反手綁住，「這不是戰爭什麼才是戰爭？」

曾任台大社會學系副教授的范雲表示，看到香港中大發生這樣的事特別難過，如果台大、師大、成大成為烽火的戰場，學生離開校園被警察包圍，並不知道警察要對他們做什麼事情，這是多麼可怕的事情。

她也大力譴責國民黨不分區立委安全民單內的葉毓蘭，認為葉居然譴責香港青年，告訴大家不要跟著陸委會譴責港警執法過當，「難道痛恨執政黨，就要說執政黨說的是錯了嗎？」這是傷害文明，毀滅香港的思想自由。

她反問葉毓蘭身為警察大學的教授，還有學術良知嗎？任何一個大學教授都知道，要譴責的對象是習近平政權、林鄭月娥。

范雲也質疑葉毓蘭，如果真的關心警察的權益，這些香港警察有自主選擇權嗎？為什麼要讓警察跟香港社會為敵，痛批葉毓蘭不配成為警察代言人、大學教授，不是沒有良心，就是無知，沒有思辨能力。呼籲民眾今年的選舉拒投國民黨。

(工商 )