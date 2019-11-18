今年8月因颱風影響，高麗菜一度成為菜王，喊出一顆200元的高價，不料經過2個月，高麗菜價一路下跌，昨天台北農產運銷公司更是拍出11元的價格，產地甚至出現自採1顆10元情況，讓不少農民擔憂政府的預警系統失靈，去年崩盤狀況恐再上演。

據農委會資料指出，今年9月9日過後高麗菜價就一路下跌，而根據歷史統計，每到冬天菜價都相當低迷，主因不外乎天氣涼爽適合葉菜類生長，以及水稻收成後，空出不少農田能大量種植葉菜類。

不過今年8月，農委會為不讓去年高麗菜價崩跌再次出現，推出「甘藍種植登記制度」，凡登記農民皆可以每公斤6元的價格交由政府收購。不巧，育苗場在該月下旬供不應求，賣出超過718萬株的高麗菜苗，迫使農糧署亮出代表超種的紫色警示燈號，提醒農民轉種其他作物。

但農糧署的數據指出，近2個月來高麗菜苗的出貨量雖有下降，但仍呈現偏高狀態，10月中旬以來皆亮出紅色燈號。農糧署副署長蘇茂祥表示，這些菜苗預定採收約落在農曆新年前，屆時會達一波需求高峰，因此對未來菜價並不擔心。

蘇茂祥也表示，這個月的菜價約在10元左右浮動，是一個農民能有利潤，對消費者也親民的價格，接下來進入需求高峰，預料價格大致穩定，應不會再下跌。

地方農民則反映，產地早就出現自採一顆10元的高麗菜，菜市場甚至還有3顆50元的價格，雖然冬天葉菜類價格本來就不會太好，但農委會應該可以透過育苗場的數量控管來抑制價格，以防農民血本無歸。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰表示，「甘藍種植登記制度」可能就是吸引農民搶種的關鍵，因為以一分地產3噸高麗菜來算，保價收購每公斤6元可領到1萬8000元，扣掉成本約7000元，利潤仍破萬，且高麗菜收成速度相當快，約70天即可，因此對農民的吸引力相當高。

黃萬聰建議，種植登記制度是立意良好的政策，但應該推廣至其他物種，例如台灣所缺乏的雜糧作物，若政府能透過類似的保價收購，農民栽種的意願肯定會提高，不僅能照顧農民，還可提升台灣的糧食自給率。

蘇茂祥表示，台灣雜糧種植面積少，價格相對穩定，因此暫不需相關政策，不過農委會近年來大力推行大糧倉、綠色對地給付等相關政策，可說是變相的保價收購，同樣能供農民做適當參考。

4顆高麗菜100元被嫌貴 奧客摔菜惹哭菜農

(中時 )