新北市府將於12月28日傍晚在淡海輕軌崁頂站舉辦「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市府將於12月28日傍晚在淡海輕軌崁頂站舉辦「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市觀旅局18日舉辦「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動記者會。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

淡海輕軌年底將通車滿一周年，新北市府12月28日傍晚在淡海輕軌崁頂站舉辦「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動，號召3000人沿著淡海輕軌，共同跑出專屬9公里的雙心軌跡，賽後還可參加知名嘻哈歌手吳卓源、BCW、草屯囝仔、吳霏等藝人長達2小時的耶誕嘻哈派對，嗨翻淡水新市鎮。

新北市觀旅局18日舉辦「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動記者會，邀請淡水在地街頭藝術家DDT以塗鴉方式繪製出演唱會藝人卡司畫像，現場也宣布，將與KKBOX合作推出嘻哈跑趴專屬音樂歌單，讓所有跑友在活動當天能聽著專屬歌單嘻哈完賽。

新北市觀旅局長張其強表示，「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」是全台第一場由政府單位主辦的嘻哈路跑，不僅有別出心裁設計的雙心軌跡路線，現場特別設置街頭跑酷、潮流音樂、啤酒暢饗及耶誕隧道等四大關卡，完賽後還可以參加長達2小時的耶誕嘻哈派對，推薦跑友趁機到淡水一日遊。

新北捷運公司表示，淡海輕軌將在12月23日屆滿周年，去年通車後曾帶來一股旅客及鐵道迷爭相造訪的搶搭風潮，此次為紀念通車1周年，報名民眾可獲得由設計師宋政傑設計的嘻哈又見軌系列超值好禮，包含淡海輕軌綠山線一日免費搭乘車票、完賽獎牌、頭巾、毛巾浴披和極具代表性的「最北車站到著」完賽證書。

觀旅局表示，歡迎民眾把握今年最後一場夜跑賽事，即日起至12月5日開放報名，報名請上官網連結：https://pse.is/KSNNL。

(中時 )