無黨籍北市第五選區（中正、萬華）立委林昶佐，在臉書上及選區內掛布條，廣為宣傳自己已協調，將凌霄里荒廢8年的國有地荒廢空屋拆除，年底前闢為停車場。但卻被凌霄里辦公處執行長李茂基打臉說，是荒廢11年，且林昶佐從未關心並出席協調會過，選舉到才吹牛。林昶佐辦公室強調，確實是服務處辦會勘，並找國防部確認停車場。
林昶佐10月3日在臉書上表示，凌霄里的國有地荒廢空屋，因為部分區塊的爭議尚待解決，竟然就連同已無爭議的區塊全部廢棄在那邊長達8年之久，造成地方環境髒亂以及治安問題，經過協調後，除了尚有爭議區域外，其餘都已經拆除，將因應在地需求於年底前闢設為停車場。
李茂基17日於臉書上批評，這塊空地總共是荒廢11年，不是8年，11年來立委有幹什麼？所有環境衛生管理都是里辦公處發動志工在打掃，國防部軍備局的官員只有一聲謝謝，但林昶佐卻說是自己的政績，他看了差點中風。
「選舉到了要吹牛，請先打好草稿！」李茂基痛批，4年來不曾見過林昶佐辦過任何一場關心民眾的協調會，現在竟大剌剌貼這麼大的廣告說要做停車場，是賜給凌霄里還是給停車業者發大財？選舉到才出現，繼續騙凌霄里的選民
林昶佐辦公室表示，荒廢多年的國防部土地，確實是服務處辦會勘，並找國防部確認停車場方案，且也有在地方上中秋晚會時，向鄉親報告，當時李茂基等居民也都有在場，但當下並未提出質疑，現在選舉到了，希望能理性面對事情。
(中時 )
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