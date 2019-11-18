交通部台鐵局與台鐵企業工會歷經30年努力、300次會議，今日終於簽訂第一份團體協約，內容明定同仁工作班制、休假請假、投票日出勤等規定，多項條款如工時等都優於勞基法規定。交通部長林佳龍表示，今日心情就像主婚人一樣，見證台鐵勞資雙方里程碑，強調「資方嚴格遵守團協，勞方也就不會鬧罷工」。

台鐵局今與台鐵企工簽訂首份團體協約，內容針對工作班制、休假請假及投票日出勤等重點訂出規定，如工作班制訂定優於勞動基準法規定的工作時間；休假、請假從優法令適用；投票日出勤工資從優給付，輪班制人員及乘務人員投票日出勤八小時以內加給一日工資。

林佳龍表示，台鐵勞資雙方從1989年開始制定團體協約，歷經30年、300次以上的討論，今日終於簽訂首份團協。擔任交通部長一年來，發現台鐵制度有許多問題，包括薪資、休假、人力資源等，雖偶爾會有爆料，但這正好可以讓台鐵發現問題，並進行系統性改善，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳，形成良性循環。

勞動部長許銘春表示，勞資簽成團體協約後，勞動部都會頒發獎金，她也承諾下次一定會再來「發獎金」。台鐵局長張政源表示，團協談成之初他還指示台北站長，30年來團協內每個字都很計較、每件事都很慎重，如今終於有好的成果，該份團協將成台鐵勞資雙方聖經，必定奉行遵守。台鐵企工理事長張文正也指出，團協內多項規定都優於勞基法。

(中時 )