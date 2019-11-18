昌泰科醫公司總經理趙書宏，因懷疑公司營業祕密遭外洩，今年4月間擅自登入莊姓前員工個人電子信箱並複製資料，提告莊男背信，但莊男反控趙男未經其同意，登入他個人信箱，甚至變更帳號、密碼，涉嫌妨害電腦使用等罪。台北地檢署今起訴趙男。

昌泰科醫是昌泰集團旗下公司，業務項目主要是智慧健康裝置研發、雲端健康平台及提供專業人員雲端後台服務。

檢方調查，莊男原任職昌泰科醫研發部門，莊男離職後與公司之間有多起官司。今年4月4日晚間，趙男因懷疑公司營業祕密遭外洩，打開莊男繳回公司筆電搜尋時，發現莊男未登出其個人Gmail信箱，藉機登入莊男信箱，從中複製資料，向新北地檢署控告莊男涉嫌背信罪，之後還變更莊的Google帳戶帳號、密碼，致莊男無法登入。

莊男因Google回報有不明登入訊息，發現IP位址與前東家有關，因此向北檢控告趙男涉嫌妨害電腦使用罪。

檢方調查時，趙男不否認曾登入信箱，且變更帳密，但強調他並非「無故」登入莊男信箱，而是因追查公司營業祕密外洩，為了保全相關訴訟證據才做此事。

檢方認為，該信箱並非公務信箱，為莊男私人所有，雖莊男忘記登出刪除帳號、密碼，並不代表其他人或公司可以任意登入閱覽，不採信趙男辯詞，依法起訴。

(中時 )