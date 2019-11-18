1名妙齡女子走斑馬線過馬路，冷不防臀部遭抓捏，她驚嚇尖叫，指著身後的陳姓男子，回頭向母親說：「那個人摸我！」，母親怒攔陳男質問，並報警處理，陳男否認騷擾，只是揮手時不小心去碰到女子臀部。台中地院不採信陳男說法，依性騷擾罪判他拘役50日，得易科罰金，仍可上訴。

女子指控，她在2019年6月7日下午5時許，與母親走過台灣大道與惠來路的行人穿越道，突然後方有人將手掌伸進她兩股間，掌心還往上一路摸到臀部，還抓捏一把，讓她感到不舒服，轉回頭只看到陳男，並沒有其他人，她驚嚇地跟左後方的母親說：「那個人摸我！」

女子認定陳男是故意摸她臀部，因為他是整個手掌接觸到臀部，而且還「抓」了一把，陳男被攔下質問時，還一直向她說：「對不起」；女子母親則作證說，她走在女兒左後方，看到陳男靠女兒很近，還將手掌直直伸到女兒臀部的下方，她還覺得很奇怪，就聽到女兒尖叫聲。

法官認為，女子若不是身歷其境遭陳男觸摸臀部，自不敢貿然當街指控陌生男子，且女子母親也作證，見陳男伸出手，隨即就聽到女兒尖叫，而不採信陳男說法，依違反性騷擾防治法，判處拘役50日。

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(中時 )