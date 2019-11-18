林口世大運選手村社會住宅第2波公開招租已全數收件完畢，此次共有852件申請，超出本次招租756戶，其中網路申請佔27％，增長快速。住都中心表示，預計在今年底正式通知申請人審查結果，明年1月14日辦理公開抽籤選屋序號，2月3日至2月10日進行看屋選屋作業。

住都中心表示，林口世大運選手村社會住宅第2波公開招租活動，從今年10月4日到11月12日經由現場、郵寄及網路申請3種方式，經統計現場收件案量最多，佔總案量63％，評估主因為收件現場備有專業服務人員提供民眾諮詢，服務人員可以確實了解申請者個案狀況，迅速解答民眾疑惑。

住都中心也說，次郵寄申請佔10％，網路申請佔27％，相較於去年公告招租網路申請僅3％，網路申請成長幅度驟增，顯見本次招租重整各類網路搜尋介面，簡化上傳文件申請流程，並編纂淺顯易懂、活潑生動的懶人包、多樣化文宣等，多元管道宣傳極具成效。

住都中心進一步表示，本次招租標的為三、四房型，除三代同堂、小家庭有需求外，「共住」方案也頗受青睞，經分析共住申請案件共達112件，達13％，比第1次公告招租成長逾10倍，顯見有共住需求，期望透過合租房子降低租屋壓力，獲得更好的生活環境。

(中時 )