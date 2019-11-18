國立故宮博物院城鄉巡迴教育活動再獲國際肯定！「故宮創客魔幻列車」今年榮獲「國際博物館協會教育與文化行動委員會（ICOM CECA）」最佳實務獎（Best Practice Awards），今（18）日特別公開展示故宮近年數位教育推廣成果。

故宮指出，為響應STEAM（科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art及數學Mathematics）跨學科教育思潮，呼應新課綱跨域多元學習理念，2018年起故宮正式啟動「故宮創客魔幻列車」，運用故宮典藏內涵，融入在地特色研發創新教案，並結合程式設計、3D建模列印技術、雷射切割等新型學習模式，連結線上開放數位典藏資源，打造智慧學習環境，啟發學生跨領域、動手做及生活應用精神，首開全臺藝術類博物館整合STEAM五大領域的教學創舉。

故宮表示，目前「故宮創客魔幻列車」已前進國內70所中小學進行城鄉巡迴教學，從都會城市、偏鄉部落至離島，都有故宮STEAM教育推廣活動的足跡。未來故宮團隊持續秉持博物館教育推廣使命，將滿載故宮創新教案的創客魔幻列車開往臺灣校園，以跨越學科疆界的教學內容，培養下一代發現問題、探究解決的創造性思考能力。

(工商 )