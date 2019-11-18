彰化秀傳醫院被評選為星級幸福企業，秀傳安排日本石垣島及宮古島的郵輪旅程，設計訓練課程，讓護理人員直呼幸福。（彰化秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化秀傳醫院被評選為星級幸福企業，彰化縣長王惠美頒獎，彰化秀傳行政副院長許惠美（右）代表領獎。（彰化秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府為鼓勵企業重視員工福利，舉辦「幸福企業甄選」活動，18日表揚，彰化秀傳醫院被評選為星級幸福企業，院內的護理人員都異口同聲說，能在豪華郵輪上做在職訓練，秀傳真的是超級幸福企業。

縣長王惠美表示，彰化縣是中小企業的原鄉，勞工本身就是企業的資產，我們希望勞資和諧，讓勞工感到幸福感，這次透過五大項徵選指標，由專家、學者、勞資代表共同評選出34家1至5顆星的幸福企業，

秀傳院長楊基滐表示，秀傳醫院秉持總裁黃明和總裁視同仁為家人的理念，設置心理諮商平台及健康管理系統，建立心理輔導機制；定期舉辦各項健康促進活動、設置員工愛書人俱樂部，24小時提供休閒及餐飲照顧還補助旅遊活動等。

秀傳醫療體系護理總監張麗銀表示，護理人員長期處在忙碌高壓的工作環境，職業平均壽命僅有7.7年；黃明和總裁感念護理人員的付出，包括送每人一隻iphone 手機及加薪等。今年更指安排搭乘遊輪同歡。

4天3夜日本石垣島及宮古島的郵輪旅程，設計訓練課程，包括學長姊分享護理工作的甘苦經驗，還有美容講師現場教導保養、彩妝與美姿美儀等，黃明和總裁與夫人更親自參與活動，不斷給驚喜，每人10000日幣的零用金、激勵的溫馨小卡與禮物。

職場新鮮人黃護理師說：「能輕鬆的在郵輪上聆聽學長姐工作經驗分享，助於未來更適應職場；感受到護理一家親，真的好溫暖。」游姓護理師與媽媽一起上郵輪，他說：「工作後第一次跟媽媽出遊，讓媽媽知道選擇了這麼棒醫療體系。」

此次郵輪活力營總召林淑娟副院長也表示，透過共同旅遊記憶可增加護理人員向心力及凝聚力，歡迎全國的護理人加入秀傳，一起乘風踏浪去。

(中時 )